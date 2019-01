L'habit fait le Carnaval de Dunkerque : où trouver son clet'che pas cher pour la saison qui commence ?

Le carnaval de Dunkerque, c'est à la fois une institution, une tradition et pour nombre de Dunkerquois, un devoir de citoyen. Mais pour réussir son intégration dans la foule colorée, qui va déferler pendant deux mois et demi sur la cité de Jean Bart,Généralement, le déguisement du carnavaleux sera identique d'année en année. Certains affirment même de ne pas le laver...



A Dunkerque, en terme de costume et de maquillage, tout est permis. Même si le grand principe reste que les hommes se déguisent en femme et les femmes en ce qu'elle veulent !



Pour trouver votre "Best Clet'che" et être flamboyant dés le premier bal, quelques astuces :



Faire un tour chez Emmaüs

Faire les braderies ou les marchés



Recycler ses vieux vêtements et accessoires

Emprunter un costume tout prêt quelques régles

Evitez les déguisements militaires, policiers ou religieux, ils sont interdits.

Pour allez aux bals, ne restez pas trop couvert, prévoyez un cletche léger, vous pourrez déposer votre fourrure au vestiaire !

Pour "chahuter" dans les bandes, ne prévoyer pas trop léger, à cette saison, il ne fait pas trés chaud. surtout quand il y a du vent, n'hésitez pas à empiler les couches.

Si la robe à fleurs vous tentent, éviter les chaussures à talons. Il est impératif de chausser des bonnes grosses chaussures. Car on se bouscule, on se marche dessus.

Attention pour ne pas abimer leur maquillage lorsque les carnavaleux se disent bonjour, la bise se transforme par un zot’che. Un petit baiser sur la bouche !

Grâce à leur activité de récupération, de réemploi, les structures d’insertion du Mouvement Emmaüs , c'est aussi des magasins. Des centaines de boutiques réparties sur toute la France, pour y faire des dons et mais aussiUn espace carnaval a été aménagé à Emmaüs Saint-Omer et à Desvres, dans le Pas-de-Calais, où de nombreux costumes sont disponibles à la location.L'atelier de couture d'Audo-Tri de Saint martin-au-Laërt, proposent mêmeToute l'année, ces trésors solidaires sont revalorisés.Même si la saison des braderies n'est pas encore totalement lancée, certaines associations organisent des kermesses ou des foires sur le théme du déguisement. Au programme de celle du, une petite journée conviviale avec restauration possible !Et chaque week-end, n'oubliez pas les traditionnels marchés de France . Vendeurs de frippes ou d'accessoires seront présents pour vous conseiller.Depuis toujours, les "clet'ches" sont composés de vêtements récupérés. Alors, fouinez dans les greniers et les penderies de vos méres ou de vos grands-méres. L'important étant de mettre de la couleur et beaucoup d'humour. Une robe à fleurs, un boa, des plumes, des badges et d'autres accessoires feront le style. Pas la peine d'acheter du neuf !.Toutes les décorations qui peuvent y être fixées, sont possibles, mais atttention à son poids !Il se pose même, parfois, au-dessus d'une perruque...Si vous n'avez pas le temps de vous fabriquer un beau chapeau et que vous êtes sur Dunkerque : contactez Liliane, alias Mamie Chapeaux, au 06.69.66.88.60. Elle vous en fera un rien que pour vous, tout en reversant les bénéfices à l'association caritative dunkerquoise " Ty'coeur ".Si vous vous y prenez à la derniére minute, pas de panique. Il est tout à fait possible dePersonne ne vous le reprochera. Mais avant d'enfiler la tenue de bal qui fera de vous un carnavaleux, quelques précisions à connaitre :Chaque année, entre 40.000 et 50.000 personnes participent aux défilés des Trois Joyeuses. Une journée qui sera pour tous, source d'inspiration !