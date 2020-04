Handball : Patrick Cazal prolonge son contrat d'entraîneur à l'USDK, deux joueurs s'en vont

"La continuité d'une belle aventure"

L'ancien international Patrick Cazal va prolonger de deux ans son contrat d'entraîneur de l'équipe de handball de Dunkerque, a déclaré mercredi à l'AFP Jean-Pierre Vandaele, le président du club de Starligue."Il est confirmé à son poste pour deux ans de plus. C'est la continuité d'une belle aventure commencée il y a presque dix ans avec de jolis succès à la clé", a affirmé le dirigeant nordiste, confirmant une information du quotidien régional La Voix du Nord Cazal, 49 ans, a terminé sa carrière de joueur à Dunkerque, en 2008. Il en est devenu l'entraîneur-adjoint, avant d'en être nommé l'entraîneur principal en 2011 après le premier trophée remporté par le club, la Coupe de France.Sous sa direction, l'équipe dunkerquoise a été finaliste de la Coupe EHF en 2012, a remporté le Trophée des champions en 2012, la Coupeva de la Ligue en 2013 et été sacrée championne de France en 2014.Durant sa carrière de joueur, Cazal, triple champion de France avec Montpellier (1995, 1998 et 1999) a été international à 171 reprises. Il a été sacré deux fois champion du monde avec les Bleus, en 1995 et en 2001.Par ailleurs, l'USDK a également annoncé le départ de deux de ses joueurs : Haniel Langaro et Matic Suholeznik. Le premier, qui arrive au terme de son contrat de 3 ans, pourrait partir vers un grand club européen, a priori Barcelone, tandis que le second, à qui il restait une année à Dunkerque, s'engage avec le Benfica Lisbonne.