Handball : l'USDK en pleine préparation à Dunkerque malgré le Covid-19

Handball : les joueurs de l'USD reprennent l'entraînement collectif

Deux recrues seulement

Benjamin Afgour revient à Dunkerque après trois saisons passées à Montpellier • © Flavien Bellouti

Vendredi 21 août 2020 : USDK vs CRETEIL à 16h30

Vendredi 28 août 2020 : Tournoi à Pontault-Combault / matchs face à TREMBLAY et PONTAULT-COMBAULT (15h / 17h)

Mercredi 2 sept. 2020 : USDK vs IVRY à 17h30

Mercredi 9 sept. 2020 : CHERBOURG vs USDK à Gonfreville-L’Orcher (18h)

Jeudi 10 sept. 2020 : IVRY vs USDK à 17h30

Samedi 12 sept. 2020 : CESSON vs USDK (Challenge Caraty à Landernau)

Vendredi 18 sept. 2020 : USDK vs TREMBLAY à 20h.

Le championnat de Starligue (la 1division masculine de handball), s'est brutalement interrompu le 5 mars, après la 18journée. Est alors arrivée la longue période de confinement et les incertitudes qui ont suivi Durant cette période, avec un budget réduit de 20%, les dirigeants ont bâti l'équipe 2020-2021 avec un staff toujours mené par Patrick Cazal et Arnaud Calbry.Les joueurs de Dunkerque Grand Littoral Hanball (également appelé USDK, son nom d'origine) se sont retrouvés à l'entraînement le 15 juillet, après une longue période de préparation physique individuelle. Depuis, ils ont suivi un cursus précis et progressif selon les normes sanitaires, assoupli depuis la levée de l'état d'urgence.Les maritimes viennent ainsi de retrouver la salle Dewerdt aux stades de Flandre pour de vraies séances collectives balle en main." Notre sport est un sport de contact, et respecter la distanciation sociale est impossible", confie ainsi Patrick Cazal. "Mais nous prenons nos précautions dès que nous quittons la salle. Les joueurs ne doivent pas faire n'importe quoi". Le respect des mesures barrières consitue donc un impératif.Durant le confinement, les dirigeants ont bâti l'effectif, malgré la réduction du budget qu'a engendré l'épidémie. Le recrutement s'est résumé à deux joueurs. L'international cubain Yoel Cuni Moralés arrive d'Ivry. Et Benjamin Afgour revient à Dunkerque après trois saisons passées à Montpellier, le champion d'Europe 2018. Deux arrivées qui compensent les départ du Brésilien Haniel Langaro et du Slovène Matic Suholeznik.Durant cette période très particulière, joueurs et entraîneurs se font dépister chaque semaine. La reprise de l'entraînement a constitué un vrai soulagement pour ces sportifs qui n'ont pas forcément bien vécu le confinement.Malgré la réduction de budget engendrée par le retrait de partenaires touchée par la crise économique, l'USDK reste ambitieuse. "Notre objectif reste celui de ces dernières années; celui de pouvoir jouer pour une place en Coupe d'Europe la saison prochaine", affirme ainsi l'entraîneur réunionnais de Dunkerque.Cette longue période de préparation va monter encore d'un ton avec le début des matches amicaux, le 21 août. Voici le programme:La Ligue Nationale de Handball a dévoilé début juillet le calendrier de l’édition 2020/2021. Passant de 14 à 16 équipes, la Lidl Starligue compte désormais 30 journées de championnat.Le lancement de la saison se fera le 24 septembre 2020. Le premier match à domicile de l’USDK se jouera aux Stades de Flandres face à ISTRES (1- 4 oct).