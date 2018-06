L'impressionnante frégate Jean-Bart fait escale au port de Dunkerque

[MISSILE SM1] Tir d'entraînement

Un équipage exceptionnel

C'estun bateau d'exception. La frégatedeuxième navire le plus important de la Marine nationale après le Charles-de-Gaulle,, pour la première fois depuis quatre ans.Le navire, opérationnelmesure plus de 139 mètres de longueur. Il a participé aux plus grandes opérations à l'international : en, après les attentats du 11 septembre, en 2011 en, lors d'une opération de soutien à Khadafi, et depuis 2016 pour combattreEn tant que, le Jean-Bart est capable d'assurer une surveillance aérienne complète, et devraitMais le Jean-Bart, c'est aussiEn 2015, les marins étaient récompensés pour leur engagement dans les dernières missions. Durant l'escale à Dunkerque, les passants pourront visiter le navire sans même avoir besoin de réserver.