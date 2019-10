INTERVIEW. Qui êtes-vous, Florentine Somers, Miss Nord Pas-de-Calais 2019 ?

Que représente cette couronne de Miss Nord Pas-de-Calais ?

On vous disait parmi les favorites, vous étiez confiante ?



Quelle est l’image que vous souhaitez renvoyer de la région ?



Pourquoi vous êtes-vous lancée dans l’aventure ?



Comment s’est passée cette semaine avant l’élection ? Vous avez dit hier soir que l’intégration n'avait pas été facile, pourquoi ?



Un programme chargé vous attend maintenant, jusqu’au 14 décembre…

L’objectif, évidemment, c’est la grande couronne…



Vous avez été félicitée et encouragée par nos anciennes Miss France ?



Parlons un peu de vous… Vous êtes donc née à Dunkerque ? Y habitez-vous ?



Vous venez d’avoir votre bac, avez-vous débuté vos études supérieures ?

Des passions ? Sport, musique...



Enfin, comment vous décririez-vous ?

Je me sens très heureuse, très contente, beaucoup d’émotion encore… Je suis très heureuse d’avoir remporté cette couronne !Confiante, non ! Tout se joue le soir-même, mais au final j’ai réussi, c’est le principal !Pour moi le Nord Pas-de-Calais est une région très chaleureuse et accueillante. J’y ai toujours vécu, dans le Nord.C’était un défi personnel, pour vivre une nouvelle expérience, découvrir de nouvelles choses. Miss Dunkerquois, c’était sur un coup de tête... Au départ c'était une blague, qui est devenue réelle !J’avais un peu peur au début, j’étais la dernière élue (locale, ndlr)… Les filles m’ont bien intégrée, j’ai lié des amitiés. On a eu de belles activités, c’était vraiment une belle semaine.Je pense ! Je ne sais pas encore ce qui m’attend, je vais vivre ça au jour le jour. Je vais pouvoir m’entraîner avec les galas cantonaux qui arrivent, ça commence déjà samedi prochain avec Miss Ostrevent à Bouchain.Oui, bientôt la couronne de Miss France, je vais aller la chercher !Oui, Maëva (Coucke, ndlr) sur les réseaux sociaux… Je n’ai pas encore tout regardé, mais j’ai reçu de nombreux messages. Je suis très contente d’être soutenue comme ça par le public.Je suis née à Dunkerque, j'ai grandi et j’habite à Loon-Plage.Non pas encore, je dois passer mon concours d’éducateur spécialisé en fin d’année. J’ai également rempli un dossier également pour faire un service civique, mais je ne sais pas si j’aurai le temps de le faire.J’aime les choses simples. La danse, même si je ne suis pas une pro ! J’aime faire des découvertes. J’ai fait de la danse et du basket étant petite.Si j’ai été élue, c’est que le public m’apprécie. Je suis restée naturelle, moi-même. Je suis très spontanée, souriante, accueillante et à l’écoute des autres… Je m’amuse, dans la joie et la bonne humeur !