Kristina Mladenovic battue en finale du Challenge Elite FFT

Une belle bagarre pour cette première finale du #ChallengeEliteFFT et c'est @fioferro qui obtient le dernier mot face à @KikiMladenovic 3/6, 6/4, 10/7 !

Kristina Mladenovic, 42mondiale et n°1 française a été battue par Fiona Ferro, 53mondiale, samedi 11 juillet en finale du Challenge Elite FFT à Nice, premier tournoi semi-officiel de tennis depuis le gel du circuit professionnel en mars.Fiona Ferro, âgée de 23 ans, a dominé sa compatriote 3-6, 6-4 et 10-7 dans le super tie-break, un match serré mais qui n'a pas tourné en faveur de la Saint-Poloise.Le Challenge Elite FFT a été mis en place par la Fédération française pour permettre aux meilleurs Tricolores de retrouver des sensations de compétition après quatre mois de gel du circuit professionnel en raison de la pandémie, et en vue de la reprise en août avec notamment la tournée américaine et l'US Open.Peuvent participer au Challenge Elite 24 joueurs et 12 joueuses éligibles aux qualifications et aux grands tableaux des tournois du Grand Chelem (avec 4 wild-cards pour les messieurs et 2 pour les dames). Après Nice, il se déplacera à Cannes (13-18 juillet) puis à Villeneuve-Loubet (20-25 juillet).