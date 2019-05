Kristina Mladenovic éliminée au 2e tour de Roland-Garros

#RG19 Grosse désillusion pour Kristina Mladenovic sortie sèchement par Petra Martic en deux sets (6/2 6/1) #RG2019 #RG #RolandGarros



Kristina Mladenovic (53e) a été battue au deuxième tour de Roland-Garros, à Paris, par la Croate Petra Martic (31e) en deux sets 6-1, 6-2 ce mercredi.Des seize joueurs et joueuses françaises encore en course au deuxième tour sur la terre battue parisienne, trois ont chuté coup sur coup : avant Mladenovic, ce sont Richard Gasquet (39e) puis Jo-Wilfried Tsonga (82e) qui se sont inclinés.Il ne reste déjà plus qu'une Française en lice dans le tableau féminin, la n°1 tricolore Caroline Garcia, opposée à la Russe Anna Blinkova (117e) pour son deuxième match ce jeudi.Depuis son quart de finale à Roland-Garros en 2017, Kristina Mladenovic, qui travaille depuis peu avec l'ex-entraîneur de la n°1 mondiale Naomi Osaka, Sascha Bajin, reste sur deux années délicates en termes de résultats. Son adversaire du jour, Petra Martic, victorieuse de son premier trophée à Istanbul le mois dernier, affrontera la n°2 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova, pour une place en huitièmes de finale.