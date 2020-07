Kristina Mladenovic en finale du Challenge Elite FFT ce samedi

Un début de tournoi difficile pour la Nordiste

Une compétition pour retrouver des sensations

La logique a été respectée pour le premier tournoi semi-officiel de tennis depuis le gel du circuit professionnel en mars : Kristina Mladenovic, la mieux classée des joueuses en lice, s'est hissée le 11 juillet en finale du Challenge Elite FFT à Nice.Mladenovic, n°1 française et 42mondiale, a éliminé Jessika Ponchet (225) 6-1, 6-1 et affrontera samedi pour le titre Fiona Ferro (53) qui s'est défait de Myrtille Georges (283) 6-4, 6-4.Ce sont donc les deux meilleures joueuses participant au tournoi qui joueront le titre ce samedi 11 juillet à 14 heures, un match diffusé en direct sur la chaîne web de la Fédération française de tennis (FFT) "Les sensations étaient meilleures aujourd'hui", a reconnu Mladenovic dans une vidéo diffusée par la FFT, elle qui avait eu du mal lors de ses trois premiers matchs de reprise, battue par Clara Burel (506e mondiale) , avant de dominer difficilement Chloé Paquet (174) et Pauline Parmentier (154)."Hier (jeudi face à Parmentier), je me suis donné la chance de revenir sur le court aujourd'hui. C'était mieux, c'était un match beaucoup plus complet de ma part et je pense que j'ai bien lu son service, j'ai bien retourné. Il y a eu pas mal de jeux serrés, mais j'ai su saisir chacune des occasions", a souligné avec satisfaction la Saint-Poloise.Quant à son adversaire, Fiona Ferro, c'est lors de cette demi-finale qu'elle était tendue. "À aucun moment je n'ai réussi à me relâcher", a-t-elle commenté, toute heureuse de pouvoir jouer un match supplémentaire. "Cinq matchs, c'était vraiment mon objectif au début de la semaine", a affirmé la jeune joueuse née en Belgique.Le Challenge Elite FFT a été mis en place par la Fédération française pour permettre aux meilleurs Tricolores de retrouver des sensations de compétition après quatre mois de gel du circuit professionnel en raison de la pandémie, et en vue de la reprise en août avec notamment la tournée américaine et l'US Open. La Saint-Poloise n'est pas encore sûre de participer, faute de visa pour les États-Unis.Nice était la première des trois étapes de ce mini-circuit qui distribue au total 282 000 euros, mais aucun point pour les classements professionnels. Les joueurs et joueuses vont se déplacer à Cannes la semaine prochaine puis à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) la suivante.Peuvent y participer 24 joueurs et 12 joueuses éligibles aux qualifications et aux grands tableaux des tournois du Grand Chelem (avec 4 wild-cards pour les messieurs et 2 pour les dames).