Le Laac de Dunkerque rouvre le 19 décembre, avec une exposition Gérard Deschamps à découvrir

Le LAAC, Lieu d’Art et Action Contemporaine de Dunkerque, si le contexte sanitaire le permet accueillera de nouveau du public le 19 décembre prochain. L'ocassion d'admirer au musée une rétrospective consacrée à l'artiste Gérard Deschamps, coloriste et assemblagiste.

Le Laac de Dunkerque rouvre le 19 décembre : exposition Gérard Deschamps à découvrir

Né en 1937 à Lyon, l’autodidacte Gérard Deschamps

"Je n'ai pas abandonné la peinture, j'ai constaté qu'elle n'était pas seulement dans les tubes", Gérard Deschamps , membre des Nouveaux Réalistes décrit ainsi son travail. Dans cette rétrospective jusqu'au 7 mars 2021 au LAAC de Dunkerque, les effets de plissé, drapé et ses oeuvres des années 60 consacrées aux dessous féminins usagés : "Il y a à la fois un regard subversif sur le corps et ce qu'il en fait. C'est un sujet de la peinture en tant que tel et en même il y a une relation avec la finesse dans la couleur, les transparences", explique Sophie Warlop, commissaire de l'exposition.Des peintures d'histoire. Des décorations militaires colorés grand format à la sobrieté des ces travaux. Des matériaux de l'armée. De la récup à l'état brut. Gérard Deschamps manie l'humour et utilise la société de consommation, les loisirs. Un dialogue sans forcément de regard critique : "Dans les années 80, il va avoir un autre intérêt. C'est la mode du surf, de ces couleurs très criardes. Ses assemblages vont alors se porter sur le monde des loisirs", détaille Hanna Alkema, commissaire de l'exposition.Archéologue. Ethnologue. Gérard Deschamps "Peinture sans peinture" est à découvrir jusqu'au 7 mars 2021 au LAAC de Dunkerque.