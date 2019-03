Leffrinckoucke : deux hommes mis en examen, dont un pour homicide volontaire, après la mort d'un quinquagénaire

Un "échange de coups" avant le meurtre

Deux hommes ont été mis en examen, dont le plus jeune pour homicide volontaire, deux jours après la mort d'un quinquagénaire à Leffrinckoucke Dans la nuit du jeudi 28 février au vendredi 1mars, vers 3 heures du matin,, tué de plusieurs coups de couteau. Dans l'habitation,La garde à vue s'est achevée samedi après-midi et, a indiqué le parquet de Dunkerque.Le plus jeune des deux,, a été mis en examen pour homicide etIl a également été mis en examen pour violences volontaires en réunion, tout comme son comparse qui a été(il a interdiction de retourner rue Sainte-Catherine, à Leffrinckoucke, où il vit)Les faits restent flous : on sait seulement qu'il y a eu un "échange de coups" peu avant le meurtre, mais les versions des deux mis en cause diffèrent sur leur gravité. L'un minimise en indiquant" tandis que l'autre a indiqué queOn ignore encore les raisons de cette agression et ce qui a poussé la soirée a dégénéré.