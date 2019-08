Leffrincoucke : la Belge Katy Vanmassenhove conserve son titre de championne du monde de décorticage de crevettes

Leffrincoucke : le championnat du monde de décorticage de crevettes en images

le stress chez les candidats 🍤 l’heure de la pesée après le décorticage @F3nord #Leffrinckoucke pic.twitter.com/4uuyx5SZCy — Ali Benbournane (@alibenbournane) August 4, 2019

Des crustacés comme s'il en pleuvait. Le traditionnel (et insolite) championnat du monde de décorticage de crevettes de Leffrincoucke s'est tenu ce dimanche 4 août.Ce grand rendez-vous du Dunkerquois a viré au bras de fer entre la Française Nicole Vanzinghel, décuple championne de la discipline qui s'est fait ravir la place l'an dernier, et la Belge Katy Vanmassenhove, tenante du titre depuis sa victoire surprise , l'année dernière.Sur les 120 participants – certains venaient de Chine ou de Russie – c'est finalement la Belge qui l'a emporté avec un volume total de 115 grammes de crevettes décortiqués en dix minutes.Elle s'offre même le luxe de dépasser d'un chouïa son score de l'année dernière (112 grammes). L'art du décorticage, qui concilie rapidité, précision et concentration, a-t-il trouvé son maître ?