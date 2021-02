Les amoureux du carnaval de Dunkerque ont rendez-vous le 14 février pour faire la fête en ligne

Face à l'annulation des bals, chapelles et bandes en raison de la crise du coronavirus, les amoureux du carnaval de Dunkerque se sont mobilisés pour, malgré tout, faire vivre les traditions et l'esprit de fête propres à notre région.

Couvre-feu, déplacements limités, distanciation physique et regroupements interdits... Les temps sont durs pour ceux qui aiment entendre résonner les fifres, cuivres et tambours lors de défilés et bals de la saison du carnaval. Mais pour autant, déguisements loufoques, maquillages et parapluies ne sont pas interdits, chez soi et devant nos écrans.

Chahut, chants et concours de cris de mouette auront bien lieu en 2021, mais uniquement en ligne, pour un dimanche exceptionnel, concocté par les Carna’valeurs, pour célèbrer les valeurs du carnaval de Dunkerque.

Cette année, tous les bals de la régions ont été annulés, et le bal du chat noir, qui sonne le début de la saison carnavalesque, était remplacé par une version virtuelle sur les réseaux sociaux. L'an passé, une partie des festivités avaient eu lieu en février, comme le jet de harengs depuis le balcon de la mairie de Dunkerque et le rigodon au pied de la statue du corsaire Jean Bart ; mais bals et bandes avaient été annulés à partir de mars.

Si des rassemblements non autorisés de masquelours (carnavaleux déguisés) avaient été improvisés en extérieur début mars 2020, avec la bande de Malo et même à deux jours du premier confinement, un an après, cela semble à tous inenvisageable. Seule solution : se rassembler virtuellement.

Dimanche 14 février, jour initialement prévu de la bande de Dunkerque, nous vous donnons rendez-vous à partir de 12h15 pour une émission "100% numérique" !

Vivez le carnaval grâce à l'opération Carna’valeurs ! • ©Corsaire TV

Vivons le carnaval 2021, tous ensemble mais chacun chez soi, grâce à l'opération Carna’valeurs !

Faire vivre "l'esprit du carnaval" tout en respectant les mesures sanitaires, voici l'ambition portée par les carnavaleux de la région et relayée par CorsaireTV, auxquels France 3 Hauts-de-France est fière de s'associer en diffusant sur le web et Facebook le carnaval virtuel qu'ils ont concocté.

La ferveur carnavalesque, c'est la convivialité, le sens de la fête, l'esprit frondeur, bien plus qu'une tradition, c'est une identité régionale. Alors, sortez vos accéssoires et costumes pour fêter le carnaval avec nous !

#FaisTonCarnavalALaMaison

Découvrez le programme des festivités, dimanche 14 février :

à 12h15 : Bienvenue dans ma chapelle ! Les Toqués de Jean Bart présentent des recettes de cuisine typiques du carnaval, par les défenseurs de la gastronomie locale

à 12h40 : Concert des Masquelour, blouse bande (M2B), qui reprennent des airs rock bien connus sur lesquels ils réinventent des paroles dans l’esprit du carnaval

J'prends du bide...avec les M2B confinés

à 13h25 : Concours. Dans un décor d’estaminet, le jury départagera les candidats au championnat du monde du cri de la mouette. Qui succèdera à Violette Roussel, championne en 2020 ?

L'édition 2020 du Championnat du cri de la mouette avait eu lieu comme chaque année dans l'un des cafés de Dunkerque. • © FTV / M. Rappez

à 14h05 : Concert. Ambiance chapelle à la maison avec Alain Alaïe et les Bas Résille, pour bouger au rythme de chansonnettes du carnaval !

© DR

à 14h40 : Concert. La créativité des Prout n’a pas été altérée par cette période morose, bien au contraire !

Les Prout, les stars du carnaval de Dunkerque • ©France 3

à 15h40 : La confrérie des tambours-majors vous donne rendez-vous, avant de passer le relais à la Clique de Dunkerque pour entonner le traditionnel répertoire du rigodon

Carnaval de Dunkerque : le nouveau "Pich'1er" explique le rôle du tambour-major • ©France 3 Hauts-de-France

Le Carnaval de Dunkerque, c'était comment avant ?

Archives : le Carnaval de Dunkerque, c'était comment avant ? • ©France 3 Hauts-de-France

Visitez le site des "Carna'valeurs" : www.carnavaleurs2021.com (l'histoire du carnaval, concours de photos et d'illustrations, vidéos et reportages, ...)