La LFP va voter les classements : le LOSC en Ligue Europa, Amiens SC et Dunkerque en Ligue 2 et le RC Lens en Ligue 1 ?

Amiens, Chambly, VAFC et Dunkerque en Ligue 2 ?

Classement amendé (nombre de points divisé par le nombre de matchs) 1- PSG (qualifié en Ligue des champions)

2- OM (Ligue des champions)

3- Rennes (3e tour préliminaire Ligue des champions)

4- Lille (Ligue Europa)

5- Reims (Ligue Europa si la place réservée par le biais des Coupes est donnée au championnat)

6- Nice (Ligue Europa, idem que pour la 5e place)

...

18- Nîmes (barragiste si possible, maintenu si pas de barrage)

19- Amiens (relégué)

20- Toulouse (relégué)



Quelle solution pour les classements de Ligue 1 et Ligue 2 après l'annonce de l'arrêt des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 ? La question était au coeur de la réunion de bureau de la Ligue de Football Professionnel (LFP) ce jeudi matin.Parmi les nombreuses hypothèses possibles, un consensus aurait été trouvé selon franceinfo et l'Equipe pour un classement figé à la 28ème journée mais pas calculé selon les points engrangés. Le ration nombre de points/matchs joués serait pris en compte pour ne pas pénaliser les équipes ayant un match en moins.Le LOSC serait, selon ce mode de calcul, 4ème et jouerait la Ligue Europa. Gerard Lopez, président des Dogues, avait, lui, proposé une autre option, simulant les dernières journées du championnat en fonction d'une formule mathématique, et permetttant à son club de jouer la Ligue des champions.De son côté, l'Amiens SC resterait 19ème avec ce mode de calcul. Le principe de deux montées/descentes serait également retenu. Du coup, Amiens serait relegué en Ligue 2 pendant que le RC Lens remonterait en Ligue 1. Selon RMC sport, la Ligue 2 pourrait se jouer à 22 . Il n'y aurait pas de descente et deux montées, dont celle de l'USL Dunkerque.Cette option doit être votée par le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel ce jeudi après-midi.