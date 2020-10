Loon-Plage : les 4 migrants décédés pourraient appartenir à la même famille, 3 autres seraient toujours portés disparus

Que s’est-il passé ?

Qui étaient ces migrants ?

Quelle enquête ?

"Il s'agit d'établir s'ils sont des victimes ou des passeurs (...) et d'identifier de possibles mis en cause, en particulier le conducteur de ce bateau." Sébastien Pièvre, procureur de la République de Dunkerque, le 28 octobre 2020

Réactions en cascade

"Oui, les passeurs sont des criminels, mais ce sont les autorités françaises et britanniques qui sont responsables. Bloquer la frontière, c'est créer du business pour les passeurs. La bloquer plus, c'est faire augmenter les tarifs des passeurs." L’Auberge des Migrants dans un post Facebook, le mardi 27 octobre 2020

My statement on those who tragically lost their lives in the Channel today. pic.twitter.com/W7zT5NKINr — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2020

À ce sujet, la rédaction vous recommande Traversées de la Manche : le corps sans vie d'un migrant retrouvé sur la plage de Sangatte

Ce naufrage est le plus grave drame migratoire survenu dans la Manche. Au moins quatre migrants, appartenant probablement à la même famille, ont trouvé la mort en tentant de rejoindre les côtes anglaises.D’après les premières déclarations des rescapés, trois personnes de plus seraient toujours portées disparues. Une enquête, ouverte sous l’autorité du procureur de la République de Dunkerque, doit déterminer les causes de ce drame. On fait le point.Mardi 27 octobre, il est environ 9h30 lorsqu’un plaisancier anglais évoluant au large de Dunkerque donne l’alerte : un bateau de pêche-promenade rigide et à moteur vient de se retourner et commence à couler . À son bord, une vingtaine de migrants.Premier bilan : les secours retrouvent 19 migrants dont un homme d’une trentaine d’années déclaré décédé sur place et trois autres - une femme et deux enfants, âgés de 5 et 8 ans - en arrêt cardio-respiratoire. Ils décéderont quelques heures plus tard. Les quinze autres migrants, en hypothermie, sont transférés dans les hôpitaux de Calais et Dunkerque.Parallèlement, une opération de secours d’envergure est déployée : six embarcations et trois moyens aériens quadrillent la zone toute la journée. Les recherches, stoppées à 18 heures à cause de la tombée de la nuit et de la visibilité réduite, n’ont pas reprises ce mercredi nous indique la Préfecture Maritime de la Manche.D’après les premiers éléments de l’enquête, les migrants sont d’origine Iranienne ou Irakienne et auraient été conduits du camp de Grande-Synthe jusqu’à Loon-Plage par des passeurs.Selon des témoignages récoltés lors des auditions des quatorze des quinze migrants menées ce jour – l’un est toujours à l’hôpital, son état de santé ne permettant pas de l’entendre – les victimes décédées feraient toutes parties de la même famille. Elle se serait "retrouvée dans la cabine" au moment du naufrage, mais cela "reste hypothétique" selon le procureur de Dunkerque Sébastien Pièvre.Certaines déclarations font état de "22 personnes à bord au total, ce qui signifierait que trois personnes sont toujours manquantes, dont un enfant en bas âge", a-t-il ajouté, estimant qu'il "pourrait s'agir du troisième enfant de la famille décédée".L’objectif désormais est de consolider le bilan des victimes, qui pourrait donc s’alourdir au regard des premières auditions menées ce jour. Ce mercredi 28 octobre, quatorze migrants présents sur le bateau ont été entendus afin d’identifier les potentiels responsables dont le pilote. "Ces 14 migrants, tous majeurs ou adolescents âgés de plus de 16 ans, ont été pris en charge par la police aux frontières" et placés en garde à vue "comme habituellement pour ce type d'infraction" précise le procureur.D’après les premiers éléments de l’enquête, le bateau aurait navigué une quarantaine de minutes avant de se retourner en raison du mauvais temps. "Tous n’auraient pas eu de gilet de sauvetage" précise le procureur de Dunkerque. L’objectif désormais étant d’identifier les passeurs, en particulier le conducteur du bateau.Dans un post facebook , l’association L’auberge des Migrants exprime sa tristesse face à "ces vies perdues dans l’espoir d’une vie plus sure", sa honte car la France "n’a pas su les accueillir" et sa colère car "le gouvernement va juste accuser les passeurs." Un rassemblement en hommage aux victimes est prévu ce mercredi à 18h30, parc Richelieu à Calais.Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté a exprimé sur twitter sa "grande tristesse", assurant que l'Etat français est pleinement mobilisé "pour éviter que de tels drames se produisent.""Mes pensées vont aux proches de ceux qui ont tragiquement perdu la vie dans la Manche aujourd'hui" a déclaré Boris Johnson, Premier ministre britannique, affirmant que le Royaume-Uni a offert tout son soutien aux autorités françaises dans leur enquête, avant de conclure que "nous ferons tout notre possible pour réprimer les passeurs qui s'attaquent aux personnes vulnérables en facilitant ces voyages dangereux."Ce naufrage, le plus grave drame migratoire survenu dans la Manche, porte à sept le nombre de migrants morts dans ces eaux en 2020 : en mai, un homme est décédé et a été retrouvé dans le port de Calais. Le 19 août, le corps sans vie d'un migrant de 19 ans est retrouvé sur la plage de Sangatte . Deux mois plus tard, un homme de 28 ans est découvert sur la même plage après le naufrage de son embarcation de fortune.Les tentatives de traversées se multiplient malgré les dangers. Depuis le début de l'année 2020, 7891 migrants y ont tenté leur chance, selon les chiffres officiels.