Les faits ont eu lieu vers 0h30 dans la nuit de mardi à mercredi, sur l'autoroute A16 entre Loon-Plage et Grande-Synthe. Un automobiliste a aperçu un barrage routier dans le sens Belgique/France. Il a cherché à fuir en marche arrière. "Les forces de l’ordre ont alors ouvert le feu et blessé par balle le forcené", expliquent les pompiers du Nord intervenus sur les lieux.L'automobiliste a percuté un policier. Cet agent de la Police aux Frontières selon France Bleu Nord . Il a été légèrement blessé aux jambes et transporté à l'hôpital. L'automobiliste a, lui, été touché au bras et a été également hospitalisé.L'enquête a été confiée au commissariat de Dunkerque.