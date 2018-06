Loon-Plage: deux Britanniques arrêtées pour avoir tenté de faire passer une Irakienne et ses enfants

L'interpellation s'est produit au petit matin, mardi. Vers 6h, deux jeunes femmes de nationalité britannique sont contrôlées au port de Dunkerque, au niveau de Loon-Plage. Dans le coffre de leur voiture, les policiers découvrent une femme de nationalité irakienne, accompagnée de ses deux enfants de 7 et 9 ans.



"Au départ, elles ont expliqué qu'elles n'étaient pas au courant de la présence de ces personnes dans leur véhicule", précise le Parquet de Dunkerque, confirmant une information de la Voix du Nord. "Puis elles ont finalement reconnu qu'elles avaient eu des contacts en Grande-Bretagne en vue de faire passer des personnes en échange d'une rémunération."





Pas d'antécédents

A l'issue de leur garde à vue, les jeunes femmes âgées de 24 et 27 ans ont été placées en détention provisoire en vue d'une comparution immédiate. L'audience a été reportée à mercredi prochain.



Elles n'ont pas d'antécédents judiciaires en France. La mère des enfants a également été entendue par les enquêteurs pour tenter de comprendre comment elle et ses enfants ont été mis en contact avec les Britanniques.



La famille était jusqu'alors hébergée dans un centre d'accueil pour migrants. A l'issue de l'audition, la jeune femme et ses enfants y sont retournés.