À Loon-Plage, Nathan Watson remporte la 23e Ronde des Sables

Dernier tour haletant

Décidément, 2019 sera décidément l'année des réussites pour le Britannique Nathan Watson, vainqueur de la Ronde des Sables 2019 ( revoir la course en intégralité ). Après avoir remporté l'Enduropale du Touquet, en début d'année, le pilote de l'équipe KTMDerrière lui, sur le podium arrivent Jeffrey Dewulf et le Nordiste Milko Potisek, auteur de quelques erreurs et accusant un retard d'une quarantaine de secondes sur le Britannique"C'était la course la plus dure de toute la saison" a confié Nathan Watson, qui n'a pris la tête qu'au dernier tour. Il évoque une "course folle" notamment à cause du soleil qui l'éblouissait.Champion de France de la discipline, vice-champion du monde dans la catégorie Enduro, Watson abordera l'Enduropale 2020 avec une sérieuse position de favori.