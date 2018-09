Loon-Plage : une quadragénaire agressée et blessée au cutter par un groupe de migrants

Unequi circulait à vélo à proximité du Parc Galamé à, mardi peu après 15 heures, a été agressée par un groupe de sept à huit personnes qu'elle a croisé, a-t-on appris auprès du parquet de Dunkerque qui confirme une information de La Voix du Nord Alors qu'elle se trouvait sur un chemin, la victime, âgée de 48 ans, s'est rangée sur le bas-côté pour laisser passer les individus. Arrivés à sa hauteur, ils ont essayé de lui voler. Après avoir chuté, la cycliste s'est défendue et débattue, et a reçuau niveau des jambes, ainsi qu'unà la tête.Hospitalisée, elle doit être examinée ce vendredi après-midi par un médecin légiste, afin de relever ses blessures.Peu de temps après, des effectifs de police dépêchés sur place ont repéré un groupe de migrants non loin de là, et ont procédé à l'interpellation de. Tous placés en garde à vue, ils sontet. Certains d'entre eux ont été reconnus par la victime.