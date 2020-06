LOSC - RC Lens - VAFC - USLD : comment les clubs du Nord Pas-de-Calais reprennent après le confinement

Les joueurs pros de France savent que leur championnat débutera bien le 22 août pour la Ligue 2, et le 23 août pour la Ligue 1, comme l’a confirmé la Ligue de football professionnel (LFP), à l’issue de son conseil d’administration réuni le 5 juin. Les clubs ont donc rappelé tous leurs joueurs pour leur fixer un programme de préparation qui sera plus long que les années précédentes, vu la coupure exceptionnelle qu’ils viennent de connaître à cause de l’épidémie et du confinement.

Le LOSC a ouvert le chemin de la préparation d’avant-saison ce jeudi 11 juin. Les Dogues sont arrivés masqués, avec l'entraîneur Christophe Galtier en tête, au domaine de Luchin pour des tests virologiques, avant deux jours d’examens médicaux, tout à fait indispensables après trois mois de coupure complète avec les terrains. Ils reprendront l’entraînement sur le terrain lundi 15 juin.

Pour ce retour, tous les joueurs de la saison écoulée étaient présents, même les Brésiliens. Dès la semaine prochaine, ils vont découvrir les protocoles d’entraînement mis en place par le staff médical. Mais le programme des stages et des matches amicaux n’a pas encore été annoncé. Ces dernières saisons, les Lillois sont allés au Portugal, influence Luis Campos oblige, pour les stages, avec des matches sur place. Le projet d’un tournoi amical avec le PSG, Lyon et Saint-Etienne semble peu probable vu l’engagement de ces trois clubs sur la Coupe de France et la Ligue des Champions durant l'été.

Histoire belge pour les Sang et Or...

Le RC Lens, lui, se concentre actuellement sur son recrutement, à ne pas rater pour un néo-promu. Après avoir hésité entre deux dates, le staff dirigé par Franck Haise a finalement choisi de reprendre le 24 juin, avec là aussi les premiers jours consacrés aux tests et aux examens. L’entraînement sur le terrain commencerait le lundi 29 juin. Cette période de préparation à la Gaillette sera suivie d’un stage pas très loin, à Genk, en Belgique, du lundi 27 juillet au samedi 1è août. Les Sang et Or s’étaient déjà rendus la saison passée dans ce fief footballistique de Flandre septentrionale.

#agenda 🗓️



🏃‍♂️ reprise des pros ▶️ mercredi 24 juin

⚽️ stage à Genk ▶️ du lundi 27 juillet au samedi 1er août



Plusieurs matchs de préparation seront disputés. Les informations seront prochainement communiquées.#rclens pic.twitter.com/XRjeOS4Tcy — Racing club de Lens (@RCLens) June 10, 2020

Le programme des matches amicaux n’a pas encore été fixé. Mais il y en aura certainement un en Belgique et comme chaque année, un match « de gala » une semaine avant le début du championnat au stade Bollaert-Delelis. Mais en public ou à huis clos ? La réponse est à venir avec les suites du déconfinement. Après son entrevue avec Emmanuel Macron mercredi 10 juin, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a laissé entendre que le retour du public pourrait être plus rapide que prévu.

VA sait où il va…

En ligue 2, Valenciennes est le club qui s’est le plus rapidement organisé pour sa préparation. Sur le site officiel du VAFC, l’entraîneur Olivier Guégan a déjà exposé les grandes ligne du programme d’avant-saison. La reprise se fera le mercredi 1er juillet avec trois jours de tests médicaux. « On reprendra le 6 juillet sur le terrain avec un stage du 26 juillet au 1er août, à Tignes normalement. On devrait jouer sept matchs de préparation, cinq sont déjà calés. Cela nous fait quasiment huit semaines de préparation.

Dans cette période, il faudra être très pertinent, très bon. Même si les joueurs sont actifs puisque l’on a organisé du travail collectif en visio et du travail individualisé… Sans ballon, ce n’est pas pareil. On se devra d’être très précis, pointu et à l’écoute des corps lors des premières semaines. Après une inactivité aussi longue, il ne faut pas que ça casse. On devra mettre des charges de travail bien équilibrées. Il faudra être très pertinent dans ce que l’on va proposer aux joueurs, qui ont faim de terrain et de ballon mais on devra un peu les retenir… », explique ainsi le coach valenciennois, qui vient de prolonger son contrat pour deux années supplémentaires.

Dunkerque débarque le 29 juin…

Promu cette saison en ligue 2 après 24 années d’absence, l’USL Dunkerque retrouvera le stade Tribut, actuellement en pleins travaux, le lundi 29 juin. Un stage devrait avoir lieu fin juillet, probablement dans la région.

Ces dernières années, la station balnéaire du Touquet, a accueilli de nombreux clubs de toute la France pour la qualité de ses infrastructures (terrains, hôtels, thalasso…). Pourquoi pas l’USLD ?

Quant aux matches amicaux, il faudra encore attendre pour avoir un agenda précis.

Pour Dunkerque, la priorité est là-aussi au recrutement. Plusieurs transferts ont déjà été réalisés. Le staff technique dirigé par Fabien Mercadal met au point les modalités d’une préparation à l’échelon professionnel que découvriront les joueurs.

L’arrivée de l’ancien directeur sportif du RC Lens Jocelyn Blanchard, nommé directeur de la recherche et du développement, apportera toute son expérience du football pro pour préparer au mieux cette avant-saison qui s’annonce essentielle pour ce club néo-promu.