Lucas Pouille se qualifie en quart de finale du tournoi de Tokyo et affrontera Djokovic

Lucas Pouille, 25 ans, a éliminé sans trembler ce mercredi le Japonais Yoshihito Nishioka (77e) 6-1, 6-2. Le joueur de Loon-Plage (Nord) est le dernier Tricolore en lice à Tokyo après les éliminations plus tôt de Gilles Simon et d'Adrian Mannarino.



Simon (50e mondial), a été battu par le géant américain (2,11 m) Reilly Opelka (53e) 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), tandis que Mannarino (43e) a été écarté par l'Australien issu des qualifications John Millman (80e) 4-6, 6-3, 6-4.



Opelka affrontera en quarts le Japonais Yasutaka Uchiyama (136e), tombeur de Benoît Paire au 1er tour, et Millman jouera en 8es contre le Sud-Africain Lloyd Harris (99e).