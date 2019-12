VIDEO. La mairie de Dunkerque s'est transformée en maison du Père Noël

"Les yeux de mes enfants brillent, ça me rend heureuse !"

La mairie de Dunkerque s'est transformée en maison du Père Noël

6 000 heures de travail

Infos pratiques Vous pouvez venir visiter la maison dunkerquoise du Père Noël les mercredi, samedi et dimanche après-midi.

"On n'est pas à Dunkerque, on est dans la maison du Père Noël." Perrine Baron, lutine, pour l'occasion, n'a pas vraiment tort. Les regards sont émerveillés, les yeux brillent. Rarement sans doute, les habitants de Dunkerque ont été aussi heureux de faire un tour dans leur mairie. Car l'intérieur ne ressemble plus du tout à une mairie traditionnelle. Depuis le 1er décembre, cette dernière a pris des airs féériques et s'est transformée en maison du Père Noël.Un circuit de huit tableaux au coeur de l'usine à cadeaux pour découvrir comment le Père Noël livre ses cadeaux à temps. "Les cadeaux sont fabriqués, ils remontent là-haut et la ils partent directement pour être stockés. Ils vont être livrés très bientôt, le 24 décembre évidemment", dit le Père Noël aux enfants durant leur visite.Petits et grands peuvent aussi se balader quelques minutes en Laponie dans la forêt de sapins. "C'est toute la magie de Noël, les déco, les yeux de mes enfants brillent, ça me rend heureuse", déclare une maman, Amandine Lemaire.Une telle prouesse représente des mois de travail pour les équipes de la mairie. Une fierté aussi pour le maire SE de Dunkerque, Patrice Vergriete. "Ça a été une mobilisation énorme de la part du personnel municipal. Près de 50 agents ont été mobilisés pour la conception du début jusqu'à la fin, c'est 6 000 heures de travail des agents."Nul doute qu'avec le succès de cette cuvée 2019, la mairie dunkerquoise tentera d'en faire de même en 2020.