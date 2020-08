Traversées de la Manche : 18 migrants secourus vendredi au large de Dunkerque

[#Opération] Sauvetage de 14 migrants au large de Dunkerque (59) sous la coordination du #CROSS Gris-Nez

Kayak dans le chenal de Dunkerque

[#Opération] Sauvetage de 4 migrants au large de Dunkerque (59) sous la coordination du #CROSS Gris-Nez

Dix-sept migrants en difficulté ont été secourus dans la journée de vendredi, dans le détroit du Pas-de-Calais, a indiqué la préfecture maritime Manche Mer du Nord.Un premier secours a eu lieu tôt dans la journée, lorsque la présence de 13 migrants dans une embarcation est signalée au niveau du chenal de Dunkerque par le porte-conteneurs Africa Three, vers 4H40. Le patrouilleur des affaires maritimes Thémis a été aussitôt dépêché sur les lieux pour les récupérer.En route vers Calais, une autre personne en difficulté est récupérée vers 7H15, et les 14 naufragés sont pris en charge par la Police aux frontières (PAF) au port de Calais, vers 8H30.Dans l'après-midi, c'est un kayak gonflable qui a été signalé par un plaisancier au port de Dunkerque, alors que 4 migrants se trouvent à bord. Alerté vers 16H, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez dépêche une embarcation légère de la gendarmerie.Ils sont ramenés au port de Calais vers 18H15 où ils sont, là aussi, attendus par la PAF du Pas-de-Calais.