La marche nocturne des “gilets jaunes” réunit environ 400 personnes à Dunkerque

Un hommage aux blessés

Environ 400 "gilets jaunes" ontdans le centre-ville de Dunkerque, ce vendredi 25 janvier. Ils étaient un millier, selon les organisateurs, pour cetteorganisée par le mouvement."Peuple brise tes chaînes,", pouvait-on lire sur la banderole déployée en tête du cortège, sur lequel flottaient plusieurs drapeaux tricolores.Les manifestants, venus deont défilé dans les rues de 20h30 à 22h30, entre la gare et la place piétonne Jean Bart, entonnant la Marseillaise à plusieurs reprises.Le rassemblement visait àlors des manifestations, y compris en "hommage aux policiers blessés depuis le début du mouvement, et à ceux qui se sont suicidés dernièrement", nous expliquait une organisatrice dunkerquoise , ont déclaré Bernard et Maryline, présents dans le cortège. "On veut plus de démocratie, plus d'écoute des citoyens, et une vraie transition énergétique", expliqué, de son côté, Julien,La manifestation avait été déclarée en préfecture. Ce samedi, dans le Nord,, en début d'après-midi, pour la 11e semaine de mobilisation.