Meurtre à Grande-Synthe : l'auteur présumé en garde à vue après 36 heures de cavale

Circonstances et mobile flous

Après, le meurtrier présumé d'un homme de 47 ans mercredi à Grande-Synthe s'est rendu au commissariat central de Dunkerque jeudi soir vers 23h30, a-t-on appris auprès du parquet. Le suspect, un Grand-Synthois de"un peu connu des services de police" et formellement identifié par les enquêteurs de la sûreté urbaine après les faits, était activement recherché. Il est en garde à vue.Le mis en cause est soupçonné d'avoir porté unà Rachid Gallal, 47 ans, mercredi en fin de matinée sur le parking d'un petit centre commercial rue Pierre Loti àLes circonstances et l'origine de l'entre les deux hommes demeurent très floues à ce stade de l'enquête. La dispute avait été précédée d'unde la circulation impliquant la victime et une conductrice âgée, dont les enquêteursLors de ses première déclarations, le suspect "donne une version un peu édulcorée des faits", selon le parquet de Dunkerque. Unepour homicide volontaire devrait être ouverte à l'issue des, en vue de la probable mise en examen du meurtrier présumé.