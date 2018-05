A mi-parcours, le Dunkerquois Thomas Ruyant en tête de la transat AG2R

Le suspense reste entier

est toujours à la lutteLorient-Saint-Barth. Avec son équipier nantais Adrien Hardy, le marin dunkerquois est au coude-à-coude avec les duos Simon-Lagravière et Marchand-Loison. Ce week-end, leur voilier Agir-Recouvrement a"On est contents parce queon est un peu dans le tampon de l'île", explique Thomas Ruyant dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Mais ça y est,normalement."Le trio de tête a. Mais les positionsavant l'arrivée dans les alizés où les concurrents fileront à la même vitesse. Le stress monte donc à ce moment stratégique de la course. "pour essayer d'aller récupérer le bateau CMB qui est devant pour être en premier", précise Adrien Hardy.Lereste donc bon à bord, et nos deux larrons en profitent mêmeavec cette récolte d'encornets.Au dernier classement, Thomas Ruyant et Adrien Hardydevant Sébastien Simon et Morgan Lagravière.Lereste entier à mi-parcours de la transat AG2R.