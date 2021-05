Nord Pas-de-Calais : les commerces de plus de 5.000m² autorisés à rouvrir dès le 3 mai

Fermés depuis le 26 février à Dunkerque et le 5 mars dans le Pas-de-Calais, les commerces de plus de 5.000m² (et jusqu'à 10.000m²) pourront rouvrir ce lundi 3 mai.

Le 26 février dernier, le préfet du Nord, Michel Lalande, décidait de fermer les espaces commerciaux (sauf les commerces alimentaires et les pharmacies) de plus de 5.000m² dans la communauté urbaine de Dunkerque et la communauté de communes des Hauts de Flandre. Le but était de tenter de freiner le développement de l'épidémie dans la région. Le 5 mars, le préfet du Pas-de-Calais prenait la même décision pour l'ensemble de son département.

"Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, à compter du lundi 3 mai 2021, ce seuil sera porté à 10 000 m²", annoncent les préfets du Nord et du Pas-de-Calais dans un communiqué, ce qui est la jauge autorisée dans tous les autres départements français. Concrètement, les commerces dits "essentiels" (dont la liste est à retrouver ici) dans ces centres peuvent reprendre leur activité.

Cela concerne essentiellement les magasins de bricolage et les jardineries comme Jardiland à Calais ou encore les Brico Dépôt du département. "La jauge de fréquentation dans les commerces ouverts dont la surface de vente est inférieure à 400 m² continue à être fixée à 8 m² par client et à 15 m² par client dans les commerces de plus de 400 m²", rappelle le préfet.