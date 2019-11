Pour la Nordiste Kristina Mladenovic, remporter la Fed Cup est “juste une magnifique histoire”

😍🇫🇷🏆 Elles l’ont fait ! Les Françaises remportent la Fed Cup ! Kristina Mladenovic et Caroline Garcia apportent le point de la victoire grâce à leur succès en double ! #FedCup #AUSFRA



"Indescriptible ce qu'on est en train de vivre", Kristina Mladenovic et Caroline Garcia savourent le 3e sacre des Bleues en Fed Cup

Emue aux larmes après avoir remporté la finale de Fed Cup tout au long de laquelle elle porté les Bleues face à l'Australie, la Dunkerquoise Kristina "Kiki" Mladenovic n'a pas caché sa forte émotion et a rendu hommage à un "travail d'équipe exceptionnel"."C'est difficile de mettre des mots sur ce qui s'est passé ce weekend. C'est vraiment des émotions indescriptibles, un moment inoubliable", s'est-elle réjouie."Si quelqu'un m'avait dit que je serais en position de faire un match thriller contre Ashleigh Barty qui est en état de grâce depuis un moment, qui est N.1 mondiale, et que ce serait moi qui sortirait plus forte de ce combat, 7-6, et qui permettrait à la France de mener de 2-1, et derrière, aller battre de nouveau Barty quand même et Samantha Stosur, qui sont vainqueurs (séparément, ndlr) de Grand Chelem en double, réussir à faire ça avec +Caro+ (Garcia), c'était écrit, c'était le destin, c'est juste incroyable que ça se passe de telle manière, au bout du suspense, c'est juste une magnifique histoire", a ajouté Mladenovic.Sur le week-end de très haut niveau de la Nordiste, le capitaine des Bleues Julien Benneteau "savait qu'elleen était capable". "C'est elle qui avait fait la meilleure fin de saison parmi les joueuses françaises, elle avait clairement depuis un petit bout de temps ce week-end en tête. Aujourd'hui (dimanche), elle a définitivement prouvé que c'était une très, très grande championne", a-t-il conclu.