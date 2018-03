Nuit des Noirs à Dunkerque : manifestation des associations antiracistes en marge du bal

Nuit des Noirs à Dunkerque : des associations antiracistes manifestent en marge du bal.

Manifestation dans le calme

Après plusieurs mois de, la, bal traditionnel dus'est finalement tenue samedi soir au Kursaal. Comme prévu, desétaient néanmoins présents à l'entrée de la salle pour manifester contre l'événement, qu'il jugent racistes."La ville de Dunkerque, il y a eu plus de 60 bateaux négriers qui sont partis d'ici etde ces ancêtres, de ces esclaves dans cette ville, mais", a commenté Louis-Georges Tin, président du Conseil Représentatif des Associations Noires de France.Après avoir lu quelques textesla vingtaine de manifestants ont tenté de se faire entendre des Carnavaleux malgré une. "Ici, les Noirs, les Arabes, les Blancs,. On fait tous le carnaval parce que", a plaidé un des participants.Finalement, la présence des militants n'ala tenue du bal et aucun incident n'est à déplorer.