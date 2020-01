Open d'Australie : Kristina Mladenovic se qualifie en double pour les 8e de finale

Eliminée en simple dès le premier tour par la N.2 mondiale Karolina Pliskova, Kristina Mladenovic, originaire de Saint-Pol-sur-mer (Nord), affrontait la n°1 mondiale Ashleigh Barty pour la première fois depuis la finale de la Fed Cup à Perth en novembre.



En battant l'Australienne en simple puis lors du double décisif avec Caroline Garcia, Mladenovic avait permis à la France de remporter la Fed Cup pour la troisième fois, après les succès en 2003 et en 1997.



Victorieuse à Melbourne en 2018 et finaliste de la dernière édition, la paire Mladenovic/Babos est tenante du titre à Roland-Garros et tête de série n°2 de l'Open d'Australie.