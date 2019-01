Open d'Australie : le Nordiste Lucas Pouille se qualifie en 8e

Désormais entraîné par Amélie Mauresmo, Pouille (24 ans) défiera le jeune Croate Borna Coric (22 ans et 12e mondial) pour une place en quarts de finale. Il n'avait plus été à pareille fête depuis l'US Open 2017.



Face au 149e mondial, les choses ont toutefois été loin d'être simples. Sur la Margaret Court Arena, Pouille a dans un premier temps confirmé sa solidité retrouvée déjà affichée lors de ses deux premiers tours (contre Kukushkin et Marterer). Mais la belle mécanique s'est enrayée dans le jeu décisif du troisième set : en tête 4-0, le joueur français s'est bien procuré une balle de match (à 8-7) mais Popyrin a réduit l'écart à sa cinquième occasion. Minuit venait de sonner quand le jeune Australien de 19 ans a égalisé à deux manches partout.

Une première pour le Nordiste

Pouille s'en est finalement sorti après plus de 3h40 min de combat. Non sans avoir eu à écarter une balle de débreak alors qu'il servait pour le gain de la rencontre.



A son arrivée à Melbourne, Pouille n'avait pourtant encore enregistré aucune victoire en 2019. Et jamais il n'avait gagné le moindre match à l'Open d'Australie en cinq participations.