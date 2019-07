Parc éolien au large de Dunkerque : le port d'Ostende s'inquiète

Horizon 2026

Les Belges sont inquiets. Le projet de parc éolien au large de Dunkerque pourrait, selon eux, perturber le trafic transmanche. Les ferrys pouvant éventuellement relier Ostende au Royaume-Uni seraient menacés."Ce parc éolien risque de mettre à mal les services de ferry que le Royaume-Uni entend relancer à la suite du Brexit", explique Dirk Declerck, CEO du port d'Ostende dans De Tijd. "Douvres et Ramsgate seront inaccessibles. Si le projet se poursuit, la route maritime classique, utilisée également par les autres navires, sera complètement bloquée." Actuellement, il n'existe plus de ferry sur cette ligne mais le projet de relance existe.Les responsables du port d'Ostende adressent ce lundi un avis juridique aux autorités françaises. Sans réaction de la part de la France, d'autres démarches juridiques pourraient être lancées.Le parc éolien de Dunkerque, sera construit à 10 kilomètres au large d'ici 2026. D'une superficie de 70 kilomètres carrés (45 turbines), il se situe à la limite des eaux territoriales belges. Le mois dernier, le groupement EDF renouvelables, Innogy et Enbridge a été retenu pour la construction et l'exploitation de ce parc. Il doit permettre de fournir en électricité 500 000 foyers."Les Etats côtiers ne peuvent pas exécuter, dans leur zone de 12 milles, de constructions susceptibles d'entraver l'accès des ports de pays voisins, explique à Belga​​​​, Eric Van Hooydonk, professeur en Droit maritime. C'est inscrit dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée par la Belgique et la France notamment."Une bataille juridique France / Belgique va-t-elle s'engager ?​​​​​​​