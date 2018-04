Petite-Forêt : il perd une chaussure en fuyant la police, qui parvient à l'identifier

Mélangez tout ça et vous aurez quoi ? Sans doute une belle garde à vue... Peut-être inspiré par la belle Cendrillon, un conducteur un peu trop pressé a réussi à échapper à la police, dimanche soir, à Petite-Forêt, non sans oublier quelques affaires personnelles.



22h25, rue Evariste Galois. Des policiers de la BAC sont en patrouille lorsqu'ils échappent de peu à un accident de la route. Le conducteur d'une Berlingo a en effet failli les percuter après avoir oublié de marquer un stop.





Un soulier et une cagoule

Les policiers décident de le contrôler, mais voilà le chauffard qui s'enfuit en direction du Mac Donald's de la rue Anatole France. Ce dernier finit par abandonner son véhicule pour poursuivre sa fuite à pied et ainsi éviter l'interpellation.



Manque de bol : dans sa fuite, le chauffard perd une de ses chaussures et cette dernière n'est pas récupérée par une princesse charmante... mais bien par les policiers, qui parviennent à l'identifier. Dans le véhicule, ils découvrent également une cagoule.



On se sait s'il s'agit de l'action de sa bonne fée, mais l'homme a tout de même réussi à échapper au contrôle. Il est toujours en fuite.