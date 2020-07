Petite-Synthe : ils tirent au pistolet des projectiles depuis une fenêtre, une promeneuse touchée au front

Trois interpellations

Une promeneuse a été blessée après avoir reçu un projectile tiré depuis une fenêtre d'appartement, ce jeudi vers 13h45 à Petite-Synthe, près de Dunkerque (Nord), a-t-on appris de source policière, qui confirme une information de La Voix du Nord La victime circualit rue du Corsaire, lorsqu'elle a été touchée au front. Légèrement blessée, elle a été soignée sur place par les pompiers.D'autres témoins ont affirmé à la police avoir entendu des détonations dans le quartier. Les fonctionnaires dépêchés sur les les lieux ont interpellé un premier individu qui se trouvait dehors, et qui a été mis en cause par la victime.Les policiers ont ensuite interpellé deux autres individus qui se trouvaient dans un appartement. Ils ont découverts et saisis un pistolet qui tire des projectiles en plastique, et un autre qui projette des billes de métal.Âgés de 14, 15 et 18 ans, ils ont été placés en garde à vue.