PHOTOS. Bray-Dunes : un phoque se repose sur le sable, au milieu des plagistes

Régulièrement, un vieux phoque se repose sur les plages du littoral de Zuydcoote à La Panne. Plagistes ou pas, il n'a pas voulu faire l'impasse ce jeudi 23 juillet à Bray-Dunes. "C'est relativement rare", reconnaît-on au poste de secours de Bray-Dunes, alerté vers 9 heures de la présence du phoque. "On en a jamais vu un qui restait une journée entière sur la plage."Assez vieux, ce phoque a "tendance à venir sur le sable se reposer un peu", selon les explications de la police de l'environnement, venue sur les lieux pour le prendre en charge. Pour assurer la sécurité de l'animal de 150 kilos et celle des plagistes, un balisage a été mis en place.Certains, étonnés, ont partagé des photos et vidéos sur les réseaux sociaux :Les littoraux de la côte d'Opale et de la Somme ont une des plus grandes colonies de phoques veaux marins et phoques gris de France. En juillet 2017, on comptait 709 phoques veaux marins (présents depuis plusieurs décennies) et 402 phoques gris (arrivés plus récemment et dont le nombre a augmenté fortement depuis une décennie) en juillet 2016, selon le rapport Eco-phoques.