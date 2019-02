PHOTOS. Leffrincoucke : après le blockhaus miroir, l'artiste “Anonyme“ réalise un bunker ”Résister”

TRIGGERFINGER "That'll Be The Day" [Colossus] Official Video

Cette fois, le blockhaus n'est pas entièrement recouvert de miroirs mais simplement de lettres géantes sur 3 faces. C'est l'artiste "" qui a réalisé cette deuxième oeuvre, à quelques dizaines de mètres du "", réalisé en 2015 et désormais célèbre, que lui appelle "Réfléchir". C'est le plus haut de la batterie deCelui-là est nommé "". Sur 3 faces, on peut lire ce mot en 3 langues. "En anglais vers l'Angleterre, en allemand vers l'Allemagne et en français vers la France, explique l'artiste. C'est de nouveau un détournement en référence à l'histoire de Dunkerque et de la 2ème Guerre mondiale. L'idée c'est d'en faire une borne, de parler aux consciences. On doit se servir de l'histoire, ne pas reproduire les mêmes erreurs​​​​​​​..."Point commun avec l'oeuvre précédente, les miroirs qui réagissent au soleil, à la météo, aux différents moments de la journée..."Résister" a été réalisé en août dernier par Anonyme. Mais l'artiste n'a pas communiqué sur cette nouvelle oeuvre. Un peu par manque de temps car l'entretien régulier de "Réfléchir" ainsi que que les expos autour de cecontinuent à bien occuper le Dunkerquois.Photos de mariage, photos-souvenirs, photos d'art, clips... Le blockhaus de, recouvert de miroirs sur 350m2, est en effet devenu en quelques années seulement, un monument très visité et apprécié. Il s'est fondu dans le paysage. "C'est une belle surprise, c'est une belle reconnaissance pour ce travail qui m'a pris environ 3000 heures. 7 clips y ont été tournés, des gens qui se marient viennent pour immortaliser leur couple..."