PHOTOS. Téteghem : le Youtubeur Sébastien Delanney crashe une Batmobile à une sortie de l'A16

Sébastien Delanney roule dans Londres avec la Batmobile

© LR

© LR

© LR

Sébastien Delanney présente la Batmobile

Ironie de l'histoire, Sébastien Delanney s'était filmé vendredi, à Londres, à bord de cette Lamborghini Gallardo customisée en Batmobile. La vidéo avait été postée ce samedi sur sa chaîne Youtube aux 100 000 abonnés. "Un des problèmes, c'est la visibilité dans cette voiture", reconnaissait le Genevois, âgé de 22 ans et passionné de Supercars, ces voitures sportives de luxe aux moteurs survitaminés.Ce samedi, il a quitté Londres à bord de sa Batmobile pour rejoindre un rassemblement à Amsterdam aux Pays-Bas, accompagné de deux autres Lamborghini. Vers 15h30, le cortège a quitté l'autoroute A16 pour emprunter la sortie n°63, sur la commune de Téteghem.Sébastien Delanney s'est arrêté à un stop mais en s'engageant sur la D4 (rue de la 32Division d'Infanterie), son bolide a été violemment percuté, sur sa gauche, par une Renault Scenic.Heureusement, personne n'a été blessé dans cet accident.Dans une précédente vidéo, postée le 1juillet, Sébastien Delanney annonçait vouloir faire un "road trip" à travers l'Europe à bord de cette Batmobile qu'il présentait comme un véhicule unique au monde.Selon le Youtubeur, cette Lamborghini à moteur V10, immatriculée en Arabie Saoudite, a été customisée en Suède et homologuée pour circuler sur le réseau routier. Le bolide lui avait été prêté par ses propriétaires du Team Galag . Le travail de customisation avait pris un an.