La plage de Dunkerque au cœur du nouveau Call of Duty !

On en parlait depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel. Le développeur de Call of Duty a confirmé que la ville de Dunkerque serait bien présente dans les extensions du nouvel opus du jeu.



"Les joueurs s'affrontent sur le sable ainsi que le long de la promenade en bord de mer de la célèbre ville française de Dunkerque", précise le développeur. "Cette map présente ainsi une grande plage ouverte et particulièrement dangereuse, flanquée d'intérieurs étroits à travers les différents bâtiments qui bordent le front de mer."





D'abord pour PS4

"Les tireurs d'élite s'y sentiront très à l'aise, mais courir et mitrailler à tout va peut aussi s'avérer payant, alors restez vigilants et surtout surveillez bien vos angles et votre environnement si vous voulez survivre à la marée", indique la présentation du jeu.



La mise à jour sera disponible dans quelques jours, à partir du 10 avril, d'abord sur PS4 puis sur les autres consoles.