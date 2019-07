Plages, mer et tourisme, cinq documentaires en accès libre à regarder cet été

Le bonheur est dans la cabine

Elles s’alignent le long des promenades et des bords de mer, blanches ou colorées, elles se transmettent de génération en génération. Les cabines de plage de la Somme et du Nord font partie intégrante du patrimoine et leurs occupants ne les lâcheraient pour rien au monde.

Elles abritent chaises longues, pelles, seaux et tout l'attirail du plagiste, mais surtout, elles font le bonheur de leurs propriétaires et de leurs locataires, qui, à chaque saison estivale se font une joie de retrouver leurs voisins de plage. Ensemble, ils partagent conciliabules, farniente et apéro.

Ma famille sans frontières



La Coupole d'Helfaut, la face cachée de la conquête spatiale



Bandes originales

Menaces en mer du Nord



[BONUS] I want a miracle - Fred Rister, l'homme qui a fait danser le monde

Quand la jeune Minju, Coréenne, tombe amoureuse d'un Français, subsiste en elle des doutes : l'amour - et la famille - peut-il souffrir de frontières ? Pour répondre à cette question, elle rencontre des couples mixtes en Corée du Sud, mais aussi à Lille où elle vit. L'éducation des enfants, les codes de l'amour, la langue et les traditions sont-ils réconciliables ?La Française Ida mariée à un Coréen et vivant à Séoul, le Franco-algérien Karim marié à une Coréenne, mais aussi la propre histoire de Minju forment un kaléidoscope de configurations familiales. Embarqués dans une aventure qu'on imagine sans frontières. À tort.Retournons dans la grande Histoire à la Coupole d’Helfaut pour y découvrir une des armes secrètes voulue par Adolf Hitler, la fusée V2 et dont à la base de lancement se situe à Wizernes à 5 km de Saint-Omer.Elle est un vestige impressionnant de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par sa masse écrasante, par le caractère souterrain de ses installations, par la souffrance des travailleurs forcés qui l’ont édifiée, elle constitue un lieu symbolique de l’oppression nazie.À la Coupole d'Helfaut, le journaliste scientifique Michel Chevalet et le directeur du site, Julien Duquenne, racontent le parcours extraordinaire de Werner von Braun. Cet ingénieur est à l’origine la fusée V2. Ces fusées devaient être lancées depuis La Coupole pour détruire Londres.Après la guerre, Werner Von Braun est récupéré par les Américains pour mettre au point la fusée qui envoie Neil Armstrong sur la lune en 1969, lors de la mission Appollo 11.Pour Anaëlle, 8 ans, chanter est une manière de grandir, de découvrir plein d'autres choses qu'à l'école ou dans sa famille. Pour Jean-Pierre, c'est une manière de vaincre la solitude après le décès de son épouse. Pour Karim, slamer permet d'exprimer certains souvenirs pesants. Et pour Sabrina, le gospel est une partie de son identité, la bande originale de sa vie.Tous les jours, ils chantent et cela rythme leur vie, qu’ils n’imaginent plus qu’enchantée. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces quatre voix dans leur quotidien. Elles nous ont permis de filmer leur passion, dans l’intimité. Et parfois, pour ceux qui la portent en public, leurs répétitions, voire leurs concerts.Pendant un siècle, les pays belligérants des deux guerres mondiales ont volontairement coulé des millions de tonnes d’armes chimiques et conventionnelles dans les mers du Nord de l’Europe. C’était la solution la plus simple qu’ils avaient trouvée pour s’en débarrasser.La France, la Belgique et l’Allemagne sont les pays les plus touchés. Leurs littoraux forment un vaste tapis de bombes toxiques. Les scientifiques prédisent une catastrophe sans précédent. Pourquoi et comment cette décision a-t-elle été prise ? Cette pollution est-elle inévitable ?

Le Nordiste Fred Rister a un parcours hors normes. Celui dont le chemin a croisé celui de David Guetta est né à Malo-les-Bains dans le Nord et a grandi près de Dunkerque. Si à 12 ans, il souhaite déjà devenir compositeur, il fera d'abord ses armes en coiffure avant de gagner un concours de DJ et de devenir animateur radio.



Dans ce documentaire, disponible jusqu'au 15 juillet, promenez-vous aux côtés de ce prodige.