Plaie à la tête, voiture dans le canal... Le mystère reste entier après la mort du hockeyeur David Gaborcik à Dunkerque

Dunkerque : le mystère reste entier après la mort du hockeyeur David Gaborcik

Stupeur et interrogations

Les Corsaires de Dunkerque On dit souvent qu'une image vaut mille mots, par cette hommage nous voulions partager les plus beaux clichés de David Gaborcik #Corsairepourtoujours

Des roses blanches sont déposées ça et là sur le sol de la rue Saint-Pierre, à Dunkerque. Là où David Gaborcik a perdu la vie, ce mardi, en chutant du troisième étage d'un immeuble Ce soir là, les pompiers arrivent rapidement mais le corps du jeune homme est déjà sans vie. Ils constatent uneet surtout que les vêtements du jeune homme sont anormalement mouillés.Au même moment, à deux kilomètres de là, un véhicule est retrouvé abîmé au fond d'un canal. A l'intérieur :. De quoi épaissir le mystère qui entoure la mort du jeune homme de 25 ans.Le joueur slovaque étaitdepuis un an. Les membres de son club n'ont pas souhaité s'exprimer mais Nicolas, un supporter, est toujours sous le choc."C'est l'incompréhension. Il était aimé de tout le monde. Très souriant, très gentil... Dans le vestiaire,, il s'occupait des jeunes au club. Là c'est l'incompréhension et l'émotion qui prennent le dessus", témoigne-t-il.Depuis le drame, les interrogations se multiplient :Comment le hockeyeur s'est-il rendu jusqu'à l'appartement du centre ville ? Et surtout, quelles sont les circonstances exactes de sa mort.Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Dunkerque. Les enquêteurs n'écartent aucune piste concernant les causes de la mort :. L'autopsie du corps aura lieu lundi, elle devrait délivrer les premiers éléments de réponse.