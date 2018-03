Port de Dunkerque : SNF Floerger investit 60 millions d'euros

Leader mondial des polyacrylamides, des polymères hydrosolubles utilisés pour le traitement de l'eau, SNF va donc installer une nouvelle usine à Gravelines, sur le port ouest de Dunkerque. Le "résultat de plus d’une année de travail et de discussions avec les investisseurs et les partenaires" d'après le maire Patrice Vergriete, qui s'est félicité de la nouvelle sur le site de la communauté urbaine de Dunkerque et Twitter.

SNF a confirmé la création d'un nouveau site de production sur notre territoire. Cette décision confirme l’attractivité retrouvée de notre agglomération:

✅ 200 emplois devraient être créés,

✅mise en service prévue en 2021

✅ 5 nouvelles implantations industrielles depuis 2014. pic.twitter.com/o3HLLDlC9x — Patrice Vergriete (@P_Vergriete) 12 mars 2018

Dans un communiqué, SNF a expliqué qu'"avoir un site proche d’un port permet d’envisager une réduction importante des coûts de transport de ses produits finis et de ses matières premières". Outre le projet intial chiffré à 60 millions d'euros, l'entreprise parle dans une deuxième phase d'un investissement envisagé "dans une fourchette de 50 à 100 millions d’euros". Les travaux ne devraient que lorsque le permis d’exploiter aura été délivré soit au plus tôt mi- 2019, soit une mise en route courant 2021. "Le nombre d’emplois permanents créés sera directement lié aux investissements effectués. Le ratio est typiquement d’un peu plus d’un emploi par million investi" assure le PDG Pascal Rémy.



SNF est une entreprise spécialisée dans la chimie de l'eau mais aussi les hydrocarbures et les minerais. Elle compte 6000 salariés à travers le monde dont 1300 en France pour un chiffre d'affaires affiché en 2017 de 2.5 milliards d'euros.