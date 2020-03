VIDEOS. Une première messe costumée pour le carnaval de Coudekerque-Branche

Yves Béguin : "dès que la messe est terminée, je suis partie pour faire la bande toute la journée"

Plumes, costumes et maquillage étaient les habits du dimanche. / © FRANCE 3

Coudekerque-Branche : une première messe costumée pour le carnaval

Des costumes, des perruques, des couleurs et des plumes à foison. La messe dominicale de l'église Sainte-Thérèse a accueilli des paroissiens bien différents.Une première dans le Dunkerquois, organisée sous les auspices de père Yves Béguin. Lui-même était presque déguisé : sous son aube de prêtre, un t-shirt jaune. Il s'est dit prêt à revêtir "sa perruque verte" avant de "faire la bande toute la journée".Pendant la liturgie, l'ambiance était joviale. Des chants du carnaval, "triés sur le volet" promet le père Béguin, sont repris.Sur les bancs, les paroissiens étaient nombreux. Plusieurs centaines se sont pressés, croyants catholiques ou non-croyants. Une autre façon de vivre la messe. Et parmi les carnavaleux, l'assemblée comptait plusieurs "fausses" sœurs et quelques papes.Le père Yves Béguin a donc eu l'honneur de baptiser un double du pape, alors que le pape François prononçait sa première prière dominicale en vidéo pour "éviter les risques de diffusion" du coronavirus.