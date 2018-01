Quaëdypre : 6 mois après la reprise de TIM par Fil Filipov, les salariés s'accrochent

Chômage partiel



Perte de salaire

Rencontre avec les salariés de #TIM, 6 mois après la reprise de l’entreprise par Fil Filipov. La Région @hautsdefrance continue à suivre et à soutenir TIM ! pic.twitter.com/DkgMDohtuo — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 26 janvier 2018

C'était ledernier. Les 446 salariés de l'entreprise, à, lâchaient un soupir de soulagement, après la décision du tribunal de commerce de Lille de. La conclusion depour les employés, ponctués dedans le but de sauver leurs emplois."Aujourd'hui", explique Frédéric Vanstraceele, délégué Force Ouvrière. "Le repreneur, il est comme il est, mais ça se passe correctement. Quand on a des revendications,." Une bonne entente permise par le maintien des effectifs.. Au moment de la reprise, la région Hauts-de-France promettait"sous forme d'avances remboursables", l'État 2 millions d'euros.Si les relations intra-entreprise sont bonnes, c'estqui sont moins évidentes. "Il y apar rapport au respect des délais de livraison", explique Frédéric Vanstraceele. "Pourtant depuis le mois d'août, on les rassure. Il faut un peu de temps, c'est normal. Les commandes sont à la hausse." "Le volume de commandemais des augmentations de demandes pour plusieurs clients", enchaîne les représentants de la CFDT.de cette baisse globale des commandes depuis le printemps dernier :prononcé depuis une semaine. Après une concertation des salariés, les représentants syndicaux de la CFDT proposaient ainsi deen permettant "aux salariés ayant peu d'ancienneté de quitter la société par des", en trouvant des solutions "pour les personnes proches de la retraite", et en faisant "pour une période maximum de 6 mois (pouvant être écourtée en cas de relance d'activité anticipée)", indique le syndicat sur sa page Facebook.Unepour les employés qui doivent ainsi faire face à une baisse de revenus. "50 heures de chômage par mois,", constate une employée.Vendredi,, 6 mois après la décision de justice. "La région Hauts-de-France", indiquait le président de région sur son compte Twitter. Il faudra sans doute encore, histoire de conclure cet hiver en demi-teinte.