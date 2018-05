Saint-Pol-sur-Mer : 12 ans requis contre une mère dont le nourrisson est mort de faim

Abandonnée petite



, Gwenaëlle Palussière avait fait un, et l'avait cachée à son compagnon et ses deux enfants, avant d'accoucher seule dans sa salle de bains. Elle avait ensuite dissimulé le bébé dans son lit et l'avait nourri de yaourt, de compote et de camembert, selon ses enfants qui avaient fini par comprendre l'existence de l'enfant.Son fils de 15 ans, qui avait retrouvé le, avait alerté les secours début février. La mère est accusée d'avoir privé de soins et d'aliments son enfant au point d'avoir entraîné sa mort, un crime passible de. "On dirait qu'elle joue à la poupée : elle laisse l'enfant dans sa chambre, elle ferme la porte, et cet enfant n'existe plus", a critiqué l'avocate générale Alexia Gonnet. "Elle l'investissait quand ça l'arrangeait, quand elle avait envie de jouer à la poupée"."Quand la passivité et l'immobilisme coûte la vie à une enfant, quand les intérêts de Mme Palussière ont étouffé ceux de son enfant", l'avocate générale a dit être fondée à requérirde prison. L'avocat de la défense, Bruno Dubout, a pour sa part rappelé l'enfance difficile de l'accusée : "Sa vie commence par un abandon, son père signe une déclaration d'abandon, ce qui est rare", a-t-il rappelé. "Puis un placement en famille d'accueil, et l'agrément de (celle qu'elle considère comme) sa +seconde maman+ est retiré parce que son mari a commis un viol incestueux sur une enfant de la famille".Après un second placement, au retour dans sa famille, sa mère lui assène "un coup de couteau dans la main", a raconté Me Dubout. "C'est le contact qu'elle a avec la maternité : abandons et violences. (...) Dès lors pour la mère, à cause de ces blessures d'enfance c'est impossible d'accepter la grossesse".L'accusée, cheveux bruns mi-long sur des épaules tombantes, est souvent restée silencieuse face aux questions de la cour. "J'ai honte de ce qui s'est passé. (...) J'ai essayé de la nourrir, mais elle ne prenait pas le sein", a-t-elle toutefois lâché mercredi.Elle a aussi confié se sentir "coupable" d'avoir "tué quelqu'un".Mercredi, les deux enfants de l'accusée ont témoigné à la barre : "Il y a une vie qui a été enlevée, celle de ma petite soeur. C'est une bêtise ce qu'elle a fait, mais ça restera ma mère", a dit l'aîné de 17 ans.