Saint-Pol-sur-Mer : une centaine de personnes rendent hommage à Solane, mort en scooter à 19 ans

Saint-Pol-sur-Mer Hommage à Solane

Le jeune homme originaire de Dunkerque est décédé dans un accident de la route le 16 octobre à Saint-Pol-sur-Mer . Son scooter est entré en collision avec un camion à l'angle des rues de la République et Salengro.Ce mercredi, sa famille organisait une. Une centaine de personnes ont pris part à cet hommage. En tête du cortège, les participants tenaient une rose blanche et des motards fermaient la marche.Le beau-frère de la victime a également lancé une cagnotte en ligne pour financer les obsèques du jeune homme. Pour l'heure, 47 personnes y ont participé et plus desur les 1 500 escomptés.Sur la page Facebook de l'événement , les messages de condoléances et de soutien adressés aux proches de Solane se multiplient.