Saint-Pol-sur-mer : une mère dont le bébé est mort de faim devant les assises

"Je suis une mauvaise mère..."

A 34 ans, Gwendaëlle Palussière cache sa grossesse à ses deux enfants et son nouveau compagnon Olivier, avant d'accoucher seule dans sa salle de bains fin janvier 2015. Le 3 février, son aîné Logan, 15 ans, appelle les secours en disant avoir retrouvé le corps sans vie d'un nourrisson près d'un conteneur de poubelles, en l'absence de sa mère en rendez-vous avec l'Aide sociale à l'enfance (ASE).Mais l'enquête conclut rapidement, aveux de la mère à l'appui , que l'enfant était d'elle et qu'elle le cachait depuis plusieurs jours. L'autopsie établit une "défaillance cardio-respiratoire consécutive à une dénutrition et une déshydratation".Ses enfants, qui n'avaient pas été mis dans la confidence de l'existence de la petite fille, témoignent cependant que celui-ci a été nourri avec des yaourts,du camembert, des compotes...: elle reconnaît avoir délaissé l'enfant sans toutefois avoir l'intention, selon elle, de le laisser mourir. "Il y a euun décès et je regrette ce qu'il s'est passé", a dit l'accusée d'une voix fluette. "", avait-elle déclaré au juge d'instruction durant l'enquête.L'expert psychiatre venu à la barre a expliqué qu'elle avait fait "une dénégation de grossesse" : elle n'ignorait pas être enceinte, contrairement au déni, mais agissait comme tel. Des errances et ruptures multiples dans son enfance, qui ont forgé, pourraient expliquer son crime: une mère violente, plusieurs placements en famille d'accueil - dont l'un interrompu après le viol d'une enfant de la famille par le père -, des fréquentations cantonnées à un cercle peu éduqué et parfois familier des condamnations...Malgré le peu de soutien reçu de son compagnon lors de ses précédentes grossesses, "pourquoi cette dénégation seulement à son troisième enfant ?", alors qu'elle a un nouveau copain, s'est interrogé son avocat Me Bruno Dubout. Résoudre ce mystère est l'un des enjeux du procès, qui se terminera jeudi. L'accusée encourt 30 ans de réclusion criminelle.