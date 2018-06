Saint-Pol-sur-Mer: trois squatteurs mineurs placés en garde à vue après avoir roué de coups un homme

Trois mineurs ont été interpellés mardi et placés en garde à vue, près de quatre mois après une violente agression à Saint-Pol-sur-Mer.



Le 17 février dernier, dans la résidence "La Frégate" située Avenue du Président Kennedy, les trois garçons, qui squattaient la résidence, importunaient les résidents selon la police.



L'un d'entre eux est alors roué de coups. Les blessures sont telles qu'un médecin lui prescrit 84 jours d'incapacité totale de travail (ITT).



Les trois auteurs présumés de l'agression ont finalement été interpellés pour violences volontaires en réunion mardi 5 juin et placés en garde à vue. Deux d'entre eux sont âgés de 17 ans, et un troisième de 16 ans.