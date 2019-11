Une salle de sport itinérante dans le Dunkerquois

APA mobile



C'est l'association DK Pulse qui est à l'origine de cette salle de sport itinérante. L'APA mobile est le nouvel outil de cette association. Son but : proposer une activité physique adaptée à des personnes malades atteintes de graves pathologies, dans un bus spécialement aménagé qui sillonne les communes du dunkerquois depuis le mois de septembre.Le sport comme un soin, c'est à partir de ce constat que Sandra Pit, fondatrice de l'association a développé cette initiative étonnante en collaboration avec un cancérologue. "On vient deux fois par semaine pendant deux mois proposer un programme de réentrainement adapté", explique Sandra Pit. "C'est le minimum pour avoir un impact sur la santé. Ça lutte également contre certaines maladies, notamment contre le cancer"."On sait que le sport permet aussi de diminuer les récidives" précise le docteur Jean-Philippe Wagner, cancérologue."Si tu ne viens pas au sport, le sport viendra à toi": cette phrase, DK Pulse en a fait son adage.Dans le bus stationné sur la place de Bierne, Martine Vanderbeghe adhérente de DK Pulse pédale sur son vélo : " Le fait d'avoir des personnes qui s'occupent de nous et qui nous suivent médicalement dans la prise de tension, c'est un plus". " Et puis ça nous permet de voir du monde , on a tous le même âge, les mêmes pathologies, on n'est pas gêné", renchérit Thomas Boulogne, un autre adhérent. Chaque séance dure une heure et le programme est adapté à chaque patient.Le bus peut prendre en charge 7 à 8 personnes. Il est aménagé avec du matériel pour travailler l'équilibre, le renforcement musculaire et des vélos d'appartement. Les communes de Zegerscappel, Bierne, Grand-Fort-Philippe et Loon-Plage sont les premières à accueillir l’APA Mobile.L'objectif est des multiplier ces bus-santé. L'idée aurait déjà conquis la ministre des sports.