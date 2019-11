Un sceau rarissime de la famille de Jean Bart retrouvé à Paris

C'est un expert en objet d'arts qui a déniché cette perle rare en région parisienne. Sébastien Hoyer parle d'un "heureux concours de circonstances". Il avait été missionné pour estimer des biens dans le cadre d'un inventaire de succession, lorsqu'il est tombé sur cette pièce au fond d'un tiroir. Ce Boulonnais, amoureux du Nord de la France, a immédiatement saisi l'importance de ce morceau de métal.



"Je suis toujours vigilant sur les petites choses collectionnées, j'ai été interpelé par la forme très XVIII ème de l'objet." déclare-t-il, fier de sa trouvaille.



Le sceau de François Cornil Bart / © Hôtel des ventes Saint-Omer





François-Cornil Bart, fils de Jean Bart



Valeur affective

Le cachet d'argent d'environ deux centimètres appartient vraisemblablement à François-Cornil Bart, le fils de Jean Bart , le corsaire de Louis XIV. Il servait à authentifier son courrier. Sur le sceau, on peut voir deux ancres croisées, le lys royal et une couronne comtale au sommet.C'est la présence de cette couronne qui permet à l'expert d'affirmer qu'il s'agit bien du sceau du fils de Jean Bart et non celui du corsaire qui préférait la discrétion.François Cornil Bart était vice-amiral de France.Sébastien Hoyer ne sait pas comment cette pièce de l'histoire dunkerquoise s'est retouvée dans une demeure parisienne, en traversant les siècles.Samedi 30 novembre, l'hôtel des ventes de Saint-Omer mettra aux enchères ce cachet. Estimation 1000 à 1500 euros. "Le prix de base peut sembler faible", explique-t-il "mais les enchères peuvent vite monter compte tenu de la valeur affective et historique de l'objet."