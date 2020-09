Solitaire du Figaro : Arnaud Le Cleac'h remporte la deuxième étape à Dunkerque

Armel Le Cléac'h (@VoileBanquePop), vainqueur de la 2e étape de @LaSolitaire_51e :

"Je suis super content de cette 7e victoire d'étape sur La Solitaire ! Ça faisait 7 ans que j'attendais une nouvelle victoire d'étape sur cette course. La dernière, c'était en Espagne."

Le Breton Armel Le Cleac'h a remporté ce mardi 8 septembre la deuxième étape de la Solitaire du Figaro, partie dimanche de Saint-Quay-Portrieux, dans la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor).Le skippeur de Banque-Populaire a franchi la ligne d'arrivée à 16H20 après deux jours et plus de cinq heures de mer (748 km), devançant Sam Goodchild et Yann Eliès. "Le Chacal" prend ainsi la tête du classement général.La troisième étape verra les skippers partir de Dunkerque pour rejoindre Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Il est possible de visualiser en direct la position des 35 coureurs de la Solitaire du Figaro sur la carte interactive du site officiel