Sortie fermée, blocages... L'A16 et Dunkerque perturbés pour la venue d'Emmanuel Macron chez AstraZeneca

La visite d'Emmanuel Macron à Dunkerque , ce lundi 20 janvier, ne passe pas inaperçue : tous les accès vers le site d'AstraZeneca ont été bloqués et les policiers sont nombreux.Cela n'a pas empêché des opposants de se réunir, notamment à Petite-Synthe où l'on compte 150 manifestants.





L'A16 très perturbée

L’A16 est desormais bloquée dans les deux sens par les manifestants, en amont de la venue du président. #MacronDunkerque pic.twitter.com/TQxQ2qt7jW — Louis Witter (@LouisWitter) January 20, 2020

A16 bloqué.



"Hé ouais c'est la faute à Macron" pic.twitter.com/G4wrQvxQj3 — Lille Insurgée (@LilleInsurgee) January 20, 2020

Parmi les axes coupés, on compte notamment la sortie n°58 (Saint-Pol-sur-Mer) de l'autoroute A16, qui mène directement sur le site. Le blocage est prévu jusqu'à 12 heures, prévient la préfecture.Des manifestants ont également bloqué l'autoroute A16 dans les deux sens, à hauteur de l'usine. Ils en ont été délogés vers 10 heures.Le géant pharmaceutique AstraZeneca a par ailleurs annoncé un investissement de plus de 200 millions d'euros sur son site dunkerquois, avec à la clé la création de 100 emplois.Ce lundi après-midi, le président retourne à Paris pour recevoir à l'Élysée des chefs d'entreprise du monde entier, et leur vanter les produits français dans un sommet "Choose France".